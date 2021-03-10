В Минцифры РФ прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) прокомментировали сбои, которые сегодня наблюдались в работе сайтов государственных органов.

По словам пресс-службы ведомства, проблемы были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера «Ростелеком», передаёт РИА Новости.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов были связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Сейчас они уже устранены, – подчеркнули в Минцифре.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы не имеют отношения с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что сайты сразу нескольких российских государственных органов оказались сегодня недоступны. В частности, со сбоями работали официальные сайты Кремля, Кабмина, Госдумы, Совета федерации, Минэкономразвития и Роскомнадзора. Кроме того, был зафиксирован сбой в работе Ростелекома. Пользователи также жаловались на неполадки в работе сайта и мобильного приложения сервиса Qiwi.

