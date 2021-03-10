В РФ произошёл сбой в работе сайтов госорганов

Сайты сразу нескольких российских государственных органов оказались сегодня недоступны.

В частности, со сбоями работали официальные сайты Кремля, Кабмина, Госдумы, Совета федерации, Минэкономразвития и Роскомнадзора. Кроме того, зафиксирован сбой в работе крупнейшего провайдера России Ростелекома.

Пользователи также сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения сервиса Qiwi. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зарегистрировано около 200 отчётов о неполадках, при этом более 45% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, столько же претензий связаны с работой мобильного приложения, передаёт РИА Новости.

Как сообщила ведущая передачи «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», все эти порталы могли быть подвергнуты кибератакам из США. Между тем, в Ростелекоме утверждают, что проблемы в его работе не связаны с кибератаками, п произошли из-за сбоя в функционировании оборудования.

В свою очередь руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля работает, но не исключил возможных сбоев в функционировании ресурса, пояснение которым может дать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Согласно последней информации, полностью восстановили свою работу сайты правительства, Госдумы и Совета Федерации

Ранее сообщалось, что в газете New York Times появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует ответные меры против России за взлом американских правительственных агентств и корпораций, за которыми, как утверждает Белый дом, стоит Москва.

«По словам официальных лиц, первый крупный шаг ожидается в течение следующих трех недель, а именно серия тайных действий в российских сетях, которые должны быть очевидны для президента Владимира Путина, его разведывательных служб и вооруженных сил, но не для остального мира», – пишет издание.

