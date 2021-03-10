В России появится ракета-ловушка для беспилотников

Новое изобретение российских ученых Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) – ракета, способная захватывать при помощи специальной выстреливающей сети беспилотные летающие аппараты, было запатентовано в России, передает агентство «РИА Новости».

Новая разработка представляет собой ракету с блоком наведения, которая доставляет к беспилотнику контейнер с размещенной в нем усиленной грузами сетью-ловушкой. После наведения специальными приборами, грузы растягивают сеть, захватывая беспилотник. Уточняется, что ракета может пеленговать летающие аппараты при помощи специального блока.

Создатели новинки считают, что имеющиеся в стране ловушки уже неэффективны для «поимки» скоростных дронов, которые «научились» сложно маневрировать. В настоящее время разработчики готовят документацию для производства опытных образцов. О точной дате подачи патента не сообщается, известно, что он подан в марте текущего года.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал о разработке в России лазерного оружия против беспилотных летающих аппаратов. Также сообщалось, что российские ученые работают над радиочастотным комплексом, способным поражать радиоэлектронную аппаратуру беспилотников.

