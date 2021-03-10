В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 9079, сообщает оперативный штаб. 9 марта сообщалось о 9 445 новых заболевших, что соответствует уровню заболеваемости октября 2020 г. Нарастающим итогом в стране выявлено за весь период эпидемии 4 351 553 заболевших. За сутки зафиксировано 466 летальных случаев, в общей сложности от инфекции скончались 90 275 пациентов. Успешно перебороли заболевание 3 945 527 человек, из которых 13 350 человек выписаны из больниц за последние 24 часа.

В Москве за сутки зафиксировали 1116 новых случаев COVID. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости. На втором месте находится Санкт-Петербург (+959), на третье место переместилась Нижегородская область (+378). В пятерке - Московская область (+291) и Ростовская область (+258).

По данным Университета Джонса Хопкинса Россия переместилась на четвертое место в мировом антирейтинге по заболеваемости коронавирусом. . Лидером по суточному приросту ковид-больных остаются США (28,8 млн случаев). Далее следуют Индия (свыше 11,1 млн) и Бразилия (более 10,7 млн). В общей сложности в мире выявлено более 115 млн случаев заражения COVID, умерли более 2,5 млн человек.