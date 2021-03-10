Введение ковид-паспортов откроет россиянам и китайцам двери в Европу

Евросоюз планирует выдачу документов, которые облегчат передвижение по континенту для тех, кто привился. Причем, не только одобренными европейским медицинским регулятором так называемыми «западными» вакцинами, но и российской и китайской вакцинами. Документ с длинным официальным названием – «Евросоюзовская ковидкарта/цифровой зеленый сертификат» заменит сразу три документа. Он будет содержать информацию, привился ли его владелец от коронавируса и если да, то какой вакциной; проходил ли он тестирование на вирус и каковы результаты и переболел ли он уже новой коронавирусной инфекцией. Этот паспорт-сертификат позволит европейцам возобновить путешествия и одновременно поможет, по замыслу его создателей, остановить дальнейшее распространение вируса. Особенно важен такой документ для стран вроде Кипра и Греции, экономики которых в большой мере зависят от туристического сектора.

«Предложение направлено на осуществление права на свободное передвижение в Евросоюзе во время пандемии Covid-19,- говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК),- посредством выпуска совместимых сертификатов, содержащих данные о вакцинировании, тестировании и выздоровлении».

В паспорт будут заноситься прививки всеми вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMEA), а также медицинскими регуляторами европейских стран, выданных в чрезвычайной ситуации. В Венгрии, например, уже началась массовая вакцинация населения российской и китайской вакцинами, еще не одобренными EMEA, но одобренными венгерским регулятором на основании закона о об упрощенной системе утверждения в чрезвычайных ситуациях.

Решение о введении паспортов-сертификатов было принято главами всех 27 членов Евросоюза, но один пункт, а именно разрешение на передвижение по Европе тем, кто привился не утвержденными общеевропейским медицинским регулятором вакцинами, вызвал большие споры на том основании, что Россия и Китай, а речь, конечно, идет о них, якобы используют свои вакцины в качестве орудий в геополитической пропагандистской борьбе.

Евросоюз пошел на такой шаг, конечно, не от хорошей жизни и не из желания улучшить отношения с Россией и Китаем. Все дело в том, что Еврокомиссия фактически сорвала массовую вакцинацию. Брюссель пообещал обеспечить все 27 стран вакцинами, но не смог этого сделать. Сейчас, конечно, Урсула фон дер Ляйен переводит стрелки на производителя основной европейской вакцины AstraZeneca, который сорвал поставки в первом квартале. Однако немалая доля вины лежит и на самой Еврокомиссии, которая не торопится одобрять российскую и китайскую вакцины, оправдываясь необходимостью тщательно проверить их свойства. Между тем, ни для кого не секрет, что ЕК сама превратила вакцинацию в геополитический вопрос и вынудила европейские страны напрямую договариваться с производителями вакцин, включая Россию и КНР, о поставках, минуя Брюссель.

Европа значительно отстала по темпам вакцинации от других регионов. На данный момент, сообщает Bloomberg, в Старом Свете на каждые сто жителей приходится в среднем 9,4 прививки. В США этот показатель превышает 27, а в Великобритании, с которой у Брюсселя сейчас очередной конфликт – из-за вакцины AstraZeneca, которую Лондон якобы запрещает отгружать на материк, эти цифры выше 35.

Несмотря на сложную обстановку ЕК утверждает, что сдержит обещание и вакцинирует к концу лета 70% взрослого населения континента. В Брюсселе также утверждают, что с апреля ЕС будет получать ежемесячно не менее 100 миллионов доз вакцин.

Брюссель стремится к тому, чтобы ограничения на свободные перемещения по Европе, введенные для того, чтобы помешать распространению коронавируса по континенту, отменялись скоординировано. Предложения, которые увидел корреспондент Financial Times, конечно, перед публикацией 17 марта еще претерпят какие-то изменения, но суть их понятна уже сейчас.

«Мы будем рады принять туристов, если перед поездкой на отдых они или предварительно провакцинируются, или будут иметь антитела, или покажут отрицательный тест на коронавирус,- объясняет министр туризма Греции Харис Теодарис.- Греция уже разработала полный протокол к лету 2021 года».

FT пишет, что несмотря на то, что вакцинирование сейчас считается главным орудием в борьбе против коронавируса, собственно вакцинирование или обещание его сделать не будут предварительными условиями для свободного перемещения по континенту.

Паспорт-сертификат будет содержать имя и фамилию владельца, данные настоящего паспорта или удостоверения личности, дату рождения, название вакцины и количество доз. Те же данные предполагается собирать и для тестирования на коронавирус. Каждый сертификат будет уникальным документом. Он будет выдаваться бесплатно и выпускаться как в цифровом, так и в бумажном формате.

Что же касается сроков действия паспортов-сертификатов, то они будут действовать, пока не появится официальное сообщение об окончании пандемии.