Власти в России планируют сделать недоступными ряд госуслуг без биометрии

Российские власти намерены ускорить сбор биометрических данных граждан РФ, закрыв доступ к ряду госуслуг без предоставления такой информации, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник. Собеседник газеты в частности сообщил, что Минцифры планирует собирать биометрические данные через МФЦ и специальное приложение, разрабатываемое оператором реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». Также в планах закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствии биометрии.

Власти заявляют, что нововведение планируется внедрить для «удобства людей». Так, биометрия дает возможность оплаты «по лицу», а также прохода на массовые мероприятия. Помимо этого человек сможет заключить договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса и сдавать промежуточные экзамены в вузах онлайн. В настоящее время биометрические данные для ЕБС собирают только банки, которых в этой системе насчитывается 228 организаций.

При помощи новых правил власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС с 164 тыс., которые насчитываются к настоящему моменту, до 70 млн.

Однако эксперты, которых опросил «Коммерсантъ», уверены, что власти торопятся со сбором биометрии для упрощения слежки за людьми, в том числе, с помощью систем распознавания лиц. При этом гражданам не гарантируют, что данные не попадут в руки криминальных структур.

