«Единая Россия» поведет в Госдуму беспартийных

Праймериз для отбора кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также на восемь губернаторских выборов, выборы в 39 региональных ЗАКСов и 11 муниципалитетов стартовали в среду в «Единой России» с началом работы их оргкомитета. А регистрация кандидатов на официальном сайте предварительного голосования начнется 15 марта (до 29 апреля).

Партия приветствует участие в праймериз беспартийных, сообщил «Эксперту Online» первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Любой человек может до 10 апреля написать заявление о желании участвовать в праймериз, и если у него нет формальных ограничений для этого, например судимости или иностранных финансовых активов, он будет включен в список», — сказал депутат.

Такую модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили на заочном заседании бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Оргкомитет по проведению внутрипартийного отбора кандидатов на выборы — праймериз возглавляет сенатор Александр Карелин.

В «партийный ЦИК» вошли также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сенатор Мария Львова-Белова и другие деятели общественных и деловых структур.

Причем, по положению о праймериз, беспартийных членов в оргкомитете должно быть больше, чем партийных. Судя по всему, партия делает своего рода ставку на беспартийных, не обнаруживая в своих рядах достаточно кадров для широкой победной кампании.

Сами праймериз намечены на 24-30 мая. Именно по их итогам обещано сформировать списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России», запланированный на 10 июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться наполовину.

Андрей Исаев подчеркивает, что формальное членство в партии ни в коем случае не является и критерием для отбора.

«У нас во фракции большое количество не членов партии. Причем это не только одномандатники, кто-то прошел в Госдуму и по партийным спискам. Около 90 человек во фракции представляют Общероссийский народный фронт и членами партии не являются. Не члены партии занимают, в том числе, высокие руководящие посты», — рассказал он.

Непартийный член партийной фракции? Это подразумевает, или, по крайней мере, допускает использование преимуществ, которые дает «партия власти», при свободе от обязательств, накладываемых наличием членского билета. Не потакает ли подобный «либерализм» приспособленцам, которые с легкостью адаптируются под любую партийную линию, если это дает им карьерные или деловые выгоды? (Это, к слову, относится не только к правящей партии, но и к другим — хотя, разумеется, в меньших масштабах). Андрей Исаев настаивает, что одно из другого вовсе не вытекает.

«Фракционности внутри «Единой России» не существует. Но присутствуют различные взгляды на те или иные вопросы и внутри партии, и внутри фракции (фракции партии в Госдуме — «Эксперт online»). Это нормально и естественно. Мы, как правило, принимаем каждый раз специальное решение о том, как будет происходить голосование — солидарно или на усмотрение депутатов. В 7-м созыве фракция работала дружно, консолидировано даже при голосовании по самым сложным вопросам. Есть, конечно, “убежденные нарушители”: решений фракции, мы свои претензии к ним до руководства партии довели», — сообщил он.

Зампред фракции ЕР не исключает, что и в 8-м созыве Госдумы в числе ее членов могут оказаться депутаты, которые «пролезли» в парламент через механизм праймериз, не будучи идейными сторонниками партии. «Запретить кому бы то ни было участвовать в предварительном голосовании мы не можем. Но и скрывать свое отношение к таким кандидатам, которые ставят себя вне партии своим фактическим поведением, мы не собираемся», — заявил политик.

«Ну что же, мы с такими коллегами будем работать», — обещает Исаев. В то же время, говорит он, партия своих по-настоящему преданных членов на произвол судьбы не бросит.

«Опыт прошлых выборов показывает, что фракция обновляется примерно наполовину естественным образом, независимо от намерений руководства партии. Кто-то из депутатов решает уйти из политики, кто-то проигрывает выборы. Мы признаём как факт, что и в этом сентябре, скорее всего, будет такая же картина. Тем депутатам, работой которых мы довольны, но которые по каким-то причинам не пройдут в следующую Думу, партия окажет всестороннюю поддержку в дальнейшем трудоустройстве — потому что пятилетний опыт работы в парламенте дает человеку право работать на достойном этого опыта месте и вне стен Госдумы», — гарантирует первый зампред фракции.

Праймериз пройдут в виде онлайнового голосования на портале «Госуслуги» (кроме тех регионов, где нет стабильно работающего Интернета). «Единая Россия» очень гордится тем, что она «одна из первых в мире и первая в России политическая партия, использующая технологию блокчейн в рамках организации предварительного голосования». Там утверждают, что эта система дает 100-процентную гарантию от внешнего вмешательства во внутренние партийные выборы и исключает подтасовки при подсчете результатов.

Троянские кандидаты

Сам про себе оргкомитет праймериз — сугубо технический орган, с единственным полномочием проверять представленные кандидатами сведения. Но для «Единой России» важен сам факт начала его работы, так как это позволяет привлекать внимание общественности к партии еще до начала официальной предвыборной кампании, объясняет, что сейчас происходит, политтехнолог Николай Степанов, с 2016 года работавший заместителем руководителя Московского регионального исполкома ЕР.

«Начало работы оргкомитета — это ни что иное, как ранний старт избирательной гонки, и здесь “Единая Россия” обладает монопольным преимуществом — потому что ни одна другая партия не проводит праймериз, а значит — они не создают информационных поводов, которые работают на электоральные результаты, не нарушая закон о выборах. Вся активность на предварительном голосовании — это же вроде как внутрипартийные дела, ее трудно назвать предвыборной агитацией по формальным признакам. А по сути, это именно она и есть, и партия власти таким образом уходит в отрыв от конкурентов», — сказал он «Эксперту Online».

Однако, продолжает политтехнолог, у этой медали есть и оборотная сторона. Процесса предварительного голосования в заявленных формах несет для его организаторов риск потери контроля за ситуацией, чем может воспользоваться даже внесистемная оппозиция.

«В нынешнем составе Госдумы депутатов из фракции ЕР, которые не оправдали надежд, можно перечислить по пальцам — это Лысаков, Морозов, вроде всё. Но праймериз в 2016 году проходили в оффлайне, то есть все одномандатники были известны в лицо — поэтому и “диссидентов” оказалось раз-два и обчелся. Переход же предварительного отбора в электронный вид предоставляет невиданные прежде возможности для оппозиции протащить во фракцию правящей партии своих людей, которые до момента выборов будут маскироваться под единороссов, а уже в составе Думы покажут свое истинное лицо. Это такой вариант “умного голосования”, который особенно хорошо может сработать в столицах и крупных городах», — предполагает эксперт.

Степанов, однако, сразу оговаривается, что такой вариант разъедания системы изнутри через засылку в нее «троянских коней» почти наверняка является именно гипотетическим, так как за пределами нескольких мегаполисов у оппозиции просто нет ресурсов, чтобы «инфицировать» праймериз правящей партии достаточным количеством своих обезличенных кандидатов. А главное, избирателям будет невозможно объяснить, не «спалив» при этом самого выдвиженца, что кандидат якобы от «Единой России» на самом деле — этакий Штирлиц во вражеской цитадели.

Между прочим, президент Владимир Путин не видит ничего страшного в том, что через «Единую Россию» в следующую Госдуму попадет какое-то число «неортодоксальных» депутатов: «Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем», — сказал он, выступая 4 марта на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

Тогда же «Единая Россия» призвала к участию в предварительном голосовании беспартийных волонтеров, которых «ЕР» набрала в свои «роты» в самые тяжелые дни борьбы с коронавирусом. Так что, теоретически ее думская фракция следующего созыва может оказаться необычной. Но практически про процедуру составления итоговых предвыборных партийных списков (и отбора поддерживаемых одномандатников) мы знаем очень мало.