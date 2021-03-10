Заммэра Ефимов:В Москве выставят на торги два участка под индивидуальное строительство на востоке города

В Москве два земельных участка продадут на открытых аукционах под цели индивидуального жилищного строительства на востоке столицы. Объекты площадью 0,11 и 0,13 га расположены на территории Косино-Ухтомского района, начальная цена - 6,3 и 7,6 млн рублей соответственно.

«В прошлом году под цели индивидуального жилищного строительства было продано 10 объектов общей площадью 1,75 га – все участки находились на территории Восточного административного округа. Превышение стартовой цены в среднем составляет не более 15%, при средней стартовой цене около 500 тысяч рублей за 0,01 га, что позволяет горожанам приобрести землю под строительство дома по выгодной стоимости», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Аренда и приобретение земельных участков у города под индивидуальное жилищное строительство пользуется популярностью у граждан, отметил заммэра. По итогам 2020 года в столице реализовали на торгах по продаже и аренде 83 таких участка общей площадью 11,4 га.

Среди планируемых к продаже один из представленных земельных участков расположен по адресу: Лыткаринская, владение 14, з/у 1, в пешей доступности от станции метро «Улица Дмитриевского». На участке площадью 0,11 га можно возвести жилой дом площадью 543,5 квадратного метра. Начальная цена аукциона – 6,3 млн рублей. В том же районе по адресу: Златоустовская, владение 23 предлагается участок площадью 0,13 га для строительства жилого дома площадью 636 квадратных метров. Объект расположен в 17 минутах пешком от станции метро «Лермонтовский проспект». Начальная цена торгов составляет 7,6 млн рублей.

«Указанные земельные участки свободны от застройки и впервые представлены на торгах. Будущие собственники смогут построить здесь жилые дома высотой до 20 метров, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур. На территории участков также возможно разместить подсобные сооружения для бытовых нужд и индивидуальные гаражи», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на аукционы по каждому из объектов принимаются до 29 марта 2021 года, торги состоятся в очной форме 1 апреля. Организатор торгов – департамент города Москвы по конкурентной политике.