Зарубежные соцсети могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за блогеров из России, зарабатывающих на рекламе в своих блогах, сообщают «Ведомости». Данное предложение ведомства внесено в план развития отрасли информационных технологий в России. Ответственными за проект назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. Внести изменения в федеральный закон планируется к середине 2021 года.

В плане говорится, что нововведение будет способствовать росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. Обязать уплачивать налог планируется иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

В настоящее время блогерам, у которых иностранные компании заказывают рекламу, деньги перечисляются на личный счет, а в случае, если сумма платежа менее 50 тыс. рублей, то банки и налоговая инспекция по закону не могут квалифицировать данный платеж как коммерческий, рассказали эксперты, опрошенные газетой.

Пакет мер для поддержки IT-сектора, более известный как «налоговый маневр», начал действовать в России с 1 января 2021 года. В комплекс включены сниженные ставки по налогу на прибыль в размере 3% для федерального бюджета и нулевая ставка в части, которая подлежит перечислению в региональные бюджеты.

