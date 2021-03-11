Акции дня: бумаги ТГК-1 на подъеме

Акции производителя электрической и тепловой энергии компании ТГК-1 пользовались спросом у трейдеров по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 11 марта. За день бумаги подорожали на +2,37% до 0,011312 рублей за акцию.

В четверг компания опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год. Чистая прибыль ТГК-1 выросла по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 3,29% и составила 8,253 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 8,6%, до 88,889 млрд рублей из-за аномально теплой погоды в отопительный сезон 2020 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,31% до 3508,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,73% до 1505,22 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:09 мск составила 69,21 долларов за баррель (+1,93%). Российская валюта укреплялась – 73,35 рубля за доллар.