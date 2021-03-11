Четверть всех преступлений совершается теперь в высоких технологиях

В МВД России подсчитали, что в январе 2021 года количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России выросло на 32%, до 37,2 тысяч в годовом сопоставлении. Перво-наперво преступников привлекает интернет, за ним идет мобильная связь. В первом случае за год количество правонарушений выросло в полтора раза — на 51,3%, а во втором — на 39%, сообщает RT со ссылкой на материалы ведомства.

И, как следует, из статистики МВД, если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего их числа составляла 17,7%, а в первом месяце 2021-го — подскочила до 25%.

Самый высокий прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии и составляет 87%. Рост на 77% отмечен в Севастополе, на 71% — в Тульской области, в Ленинградской области — на 52,5%. Больше всего таких преступлений происходит в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше от преступников такого рода страдают в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

Между тем, борьба с киберпреступностью ведется достаточно давно и широким фронтом. Одной из последних новостей с него стало то, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобильные операторы должны отключать сотовую связь в тюрьмах. По идее, блокировка SIM-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

В киберпространстве на большой дороге

Есть разные составы, предусмотренные Уголовным кодексом, рассказывает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский: Статья 272 — неправомерный доступ к компьютерной информации, статья 273 — создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, статья 274 — нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. А также мошенничество в сфере компьютерной информации и другие, не менее «интересные» статьи.

То есть в статистику попадают все преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, поясняет юрист. Естественно, поскольку интернет-технологии занимают все большую роль в жизни россиян, то и преступлений с их использованием все больше. Это и создание сайтов-двойников для получения персональных данных пользователей, номеров банковских карт, паспортных данных, логинов и паролей. И размещение в интернете объявлений с заведомо ложной информацией о продаже товаров (злоумышленник получает деньги, но не выполняет свои обязательства — состав ст.159 УК).

В целом, около половины преступлений в ИТ-сфере составляют мошенничества, в том числе с банковскими картами, констатирует Василий Сосновский. И основной рост преступлений с использованием информационных технологий приходится на самые распространенные виды преступлений — кражи и мошенничество. Одним из самых популярных видов кибермошенничества в России является фишинг —злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какой-либо госструктуры.

При этом ключевая проблема заключается в недостаточной компетентности лиц, занимающихся выявлением и раскрытием киберпреступлений, полагает юрист. Другой проблемой является несвоевременность выявления киберпреступлений, в результате многие важные доказательства оказываются утраченными и злоумышленников не удается установить.

Но в том, что за прошлый год количество киберпреступлений выросло, нет ничего удивительного, говорит ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. С пандемией все ушли в интернет, и преступники тоже. Всегда количество противоправных деяний будет расти там, где сосредоточено наибольшее число граждан. В 2020 году это было киберпространство.

Инженеры паники

Значительно увеличилась доля мошенничеств с использованием методов социальной инженерии, отмечает Павел Уткин. За 2020 год россияне перевели мошенникам около 150 млрд рублей — эта цифра в несколько раз выше, чем в прошлые годы. В том, что количество таких мошенничеств резко выросло, виноваты два фактора: массовый уход в киберпространство и панические настроения в обществе, объясняет Павел Уткин.

То, что происходило в прошлом году, ввело миллионы людей в состояние паники. Финансовая неопределенность, локдауны, потеря работы, отсутствие хороших новостей. На этом фоне те, у кого были какие-то сбережения, резко начали искать варианты, куда их вложить, чтобы не потерять последнее. При этом более 90% граждан даже не рассматривали банковские продукты, во-первых, из-за рекордного падения ставок, во-вторых, из-за сомнений в устойчивости самой банковской системы в период коронакризиса.

Отсюда и небывалый всплеск и рост цен на рынке городской и загородной недвижимости, и повышенный спрос на валюту. В этой ситуации мошенники отреагировали очень оперативно. На человека, который находится в состоянии паники, гораздо легче психологически воздействовать, чем и воспользовались аферисты. Во многих случаях люди добровольно переводили деньги по их схемам, даже не понимая, что делают, потому что их основной эмоцией в тот момент был страх.

Формально, с точки зрения закона, в таких ситуациях практически ничего нельзя сделать, если не удается поймать мошенников, ведь люди переводят деньги сами, констатирует Павел Уткин. Никто не взламывает счета и не похищает средства. Сам владелец подтверждает операцию. Но, на практике, возможно, банкам следовало бы предпринять какие-то дополнительные меры. Например, около 10 лет назад одна крупная финансовая организация для переводов свыше 50 тысяч рублей требовала дополнительного подтверждения от клиента по телефону. Для этого он должен был сам позвонить в банк и ответить на вопросы оператора. Сейчас этого нет. Далеко не все банки используют даже подтверждение по смс. И для того, чтобы деньги ушли со счета, достаточно нажать одну кнопку.

По мнению юриста, по итогам этого года количество преступлений с использованием методов социальной инженерии должно снизиться. В средствах массовой информации и в интернете появилось достаточное количество информации о мошеннических схемах. Она доступна и граждане гораздо более информированы, чем даже год назад. Безусловно, взамен старых будут появляться новые способы обмана, но хочется верить, что основная масса населения уже в курсе.

Единственный и самый надежный способ не стать жертвой телефонных мошенников — не разговаривать с ними, полагает Павел Уткин. Если вам поступил звонок из банка — не вдавайтесь в подробности, а положите трубку и сами позвоните в банк. При этом номер набирайте вручную, не перезванивайте по телефону, с которого поступил звонок, даже если он кажется вам знакомым: мошенники могут использовать подменные номера, которые очень похожи на банковские.