Диетолог рассказала, как приготовить низкокалорийные блины

Блины могут быть и диетическим блюдом, если приготовить их из низкокалорийных продуктов, рассказала врач-диетолог, директор медицинского центра «Слим Хаус» Екатерина Александрова.

При этом медик призывает все-таки не стараться сделать блины максимально полезными для здоровья, поскольку от этого они потеряют привычный вкус. Снизить питательность блюда можно, если отказаться от добавления в них масла и сахара.

«Основная калорийность в блинах – это масло. Поэтому если мы будем стараться печь на почти сухой сковороде, то уже калорийность блинов будет резко снижена», - рассказала Александрова в интервью «Радио1».

Если отказаться от сахара и заменить пшеничную муку на цельнозерновую, миндальную или бобовую, то продукт вполне можно употреблять и тем, кто придерживается диетического питания. Врач рекомендует отказаться от начинок или добавлять фарш из творога или овощей.

Главное врач советует даже тем, кто следит за фигурой, полакомиться блинами в Масленицу, поскольку небольшие нарушения режима не приведут к долгосрочным последствиям, а положительные эмоции только поднимут настроение.

