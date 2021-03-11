Доктор Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии COVID-19

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины возникновения избыточной смертности во время пандемии коронавирусу.

По словам специалиста, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в мире, медики все свои силы направили на лечение пациентов с COVID-19. При этом люди с другими заболеваниями не могут своевременно получить медицинскую помощь, передаёт РИА Новости.

«Это не должно удивлять, так как сейчас идёт война, реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей в замкнутом пространстве, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», – пояснил доктор Мясников.

В качестве примера он привёл ситуацию в США, где на каждого умершего от коронавируса приходятся двое скончавшихся из-за неоказания медицинский помощи. Кроме того, каждого четвертого человека с инфарктом не довозят до больницы.

«Также из-за ковида значительно ухудшились показатели ранней диагностики онкологических заболеваний», – подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что результатом коронавирусной пандемии является не только резкий рост смертности среди населения. В ряде стран, особенно, европейских, резко упала рождаемость.

Национальный институт статистики Франции первым опубликовал данные по числу детей, родившихся в январе 2021 года, то есть через 9 месяцев после первого локдауна. Данные свидетельствуют о тревожном падении рождаемости: в январе родились 53900 детей, что на 13% меньше, чем в январе 2020 года.

Для Франции, страны, которая традиционно занимает первое место по рождаемости среди 27 стран, входящих в объединенную Европу, это очень неприятная статистика. В том числе и потому, что это самое резкое снижение рождаемости за без малого полвека, со времен неожиданного окончания беби-бума в семидесятые года прошлого столетия.

Рождаемость в декабре прошлого года упала на 7% по сравнению с декабрем 2019 года. Всего же в 2020 г. во Франции родились 735 тысяч детей. Это минимальное число новорожденных за все 75 лет послевоенных лет.

Предварительные данные показывают также резкое снижение рождаемости в Испании и Италии, странах, перед которыми все больше маячит проблема старения населения. Статистика позволяет выявить схожие тенденции в США, Великобритании и других странах.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «В Европе резко упала рождаемость из-за коронавируса».