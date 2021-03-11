Финансист рассказала, какие деньги нельзя инвестировать в биржевые торги

Юлия Афанасьева – российский финансист, аналитик ГК «Финам» – рассказала, какие деньги ни в коем случае нельзя инвестировать в биржевые торги.

По словам специалиста, на биржу нельзя нести последние деньги, которые, например, были взяты в кредит или в долг у друзей. Кроме того, не для инвестиций и финансы, отложенные на текущие расходы, передаёт агентство «Прайм».

«Сначала надо найти источник дохода, который сумеет закрыть минимальное текущее потребление. У уже потом можно задумываться о биржевой торговле», – подчеркнула Афанасьева.

Как пояснила она, если человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счёта (не заработаешь, значит не погасишь проценты по кредиту или не сможешь отдать долг), то сразу же проиграешь всё.

