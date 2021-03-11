Рубль окажется под влиянием мощного фактора

Как заявил на совещании с президентом вице-премьер Александр Новак, в этом году текущая цена Brent составляет 67 долларов за баррель, а средняя стоимость находится около 60 долларов. «При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в Фонд национального благосостояния могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей», – отметил он. По идее в рамках бюджетного правила эти деньги должны пойти в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Но не все так просто.

ФНБ в этом году пополняться не будет

Счетная палата предупредила, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться в текущем году. Как говорится в сообщении ведомства по итогам мониторинга расходования средств фонда за первые 11 месяцев 2021 года, вместо избытка нефтегазовых доходов образовался их недостаток, а валютные излишки, приобретенные в начале 2020-го, полностью израсходованы.

Таким образом, до 1 февраля 2024 года доход от управления уже имеющихся средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. Поэтому источников пополнения фонда в текущем году нет, а дополнительные доходы от нефтегазового экспорта, которые могут быть получены в 2021-м, смогут пополнить ФНБ только в следующем году.

Так или иначе, но Минфин продолжает валюту покупать, причем высокими темпами – за месяц объем покупок вырос в три раза. Так, отмечается в сообщении министерства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля 2021 года составило 31,2 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 148,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд руб.

Приток нефтедолларов все же позволит Минфину начать покупку валюты для пополнения ФНБ, уверен аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Хотя СП и предупредила о невозможности напрвлять деньги в фонд, это означает, что правительство планирует добиться устойчивости бюджета, провести планируемые в этом году программы, направить средства на повышение пенсий, пособий и другие социальные нужды, способствовать снижению дефицита региональных бюджетов.

Но по различным прогнозам, средняя стоимость «черного золота» в 2021 году может составить 55-65 долларов за баррель, что даст возможность пополнить ФНБ на 2,5-3 трлн рублей. Сам факт роста нефтяных котировок и их стабильности на уровне выше 60 долларов за баррель в течение года поддержат рубль, который может закрепиться у отметок 73-76 за доллар и 87-89 за евро.

При этом высокие котировки нефти станут фактором, который стабилизирует курс рубля на текущих уровнях, полагает управляющий директор ИК Универ Капитал Артём Лютик. При цене барреля выше 60 долларов курс может составить около 73 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Скорее всего, что добыча со стороны ОПЕК+ будет расти постепенно и альянс будет принимать взвешенные решения, так как цена барреля свыше 60 долларов устраивает большинство производителей, но важно не допустить сокращения котировок. Если цены в течение всего года будут находиться на этом уровне, отечественная валюта получит серьезную поддержку и фактор стабильности.

Курс рубля окажется в коридоре 71 - 80 за доллар

Между тем, на валютной секции Мосбиржи, среднедневной объём торгов в феврале по официальным данным составил 1,198 трлн рублей, или 16,1 млрд долларов, приводит статистику шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. А на скупку иностранной валюты в резервы за целый месячный период с 5 марта по 6 апреля Минфин и ЦБ планируют направить только 148,1 млрд рублей, что в перерасчёте в среднем на день означает всего лишь объём порядка 6,7 млрд рублей. То есть, даже в резко увеличенном из-за подорожавшей нефти количестве, эти закупки способны оказать на рубль лишь чисто символическое "давление" объёмом около 0.55% от общей суммы сделок с валютой на площадке. Это капля в море, так что сама идея, что якобы закупки Минфина способны искусственно или тем более целенаправленно ослаблять курс российской национальной валюты - не более чем весьма распространённая иллюзия.

Не стоит забывать и о том, предупреждает аналитик, что взлетевшая в первых числах января 2020 года выше 70 долларов нефть, в момент после убийства генерала Сулеймани и на пике тогдашней политической напряжённости между администрацией Трампа и Ираном - опустилась за считанные пару недель ниже 60 долларов ещё до начала вирусного кризиса. Но даже если допустить, что нефть на этот раз сможет закрепиться, скажем, на уровнях выше 65 долларов надолго, или даже какое-то время будет стоить дороже 70 долларов, вероятность чего пока не так высока, а ЦБ и Минфин из-за этого дополнительно ещё в 2-2,5 раза увеличат закупки валюты в рамках бюджетного правила, учитывая заложенную на 2021 год цену отсечения для нефтегазовых доходов 43,3 доллара, то и эти величины закупаемых евро, долларов или фунтов погоду на нашем валютном рынке отнюдь не сделают.

Более того, считает Пётр Пушкарёв, зависимость рубля от нефтяных цен всё же скорее будет привычно обратной: так как при дорогой нефти иностранные инвесторы с повышенным энтузиазмом обычно начинают вкладываться уже не только в бумаги российского госдолга (ОФЗ), но и активнее проявляют спрос на "голубые фишки" наших фондовых площадок. Любые подобные закупки, даже когда их делают не в полном смысле слова иностранные фонды, а скажем, на оффшорные деньги российского же происхождения - требуют сперва конвертации накопленной иностранной валюты в рубли, что будет означать приток в рублёвую зону дополнительных средств.

Поэтому "на круг" дорогая нефть всегда становится среднесрочно подспорьем для курса рубля, а не помехой. И, скажем, в нынешних условиях, и за счёт нефти и благодаря спаду беспокойств инвесторов относительно явно не имеющих влияния на экономику новых санкций, для курса Доллар/Рубль будет, возможно, даже проще немного отодвинуть вниз сегодняшнюю нижнюю естественную границу зимнего коридора - с недавних 72,5-73 руб хотя бы на 1-1,5 руб ниже в район 71 руб.

Закупками же валюты в рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ не столько напрямую сглаживают это положительное влияние дорогой нефти на бюджет и на рубль, сколько технически оправданно накапливают валютную подушку безопасности в "тучное" время на очередной "чёрный" день, констатирует эксперт. Если рубль в итоге так и не сможет в марте-апреле укрепиться, то это произойдёт явно не по вине закупок валюты Минфином, а исключительно по причине недостаточно быстрых темпов восстановления нашей экономики от вирусного кризиса, в том числе и из-за явно недостаточных субсидий в наиболее пострадавшие её сектора. Впрочем, по большей части конечный эффект восстановления от последствий пандемии на рубль будет определяться всё же динамикой изменения к лучшему внешнеторгового баланса страны.

Что же касается смысла в пополнения кубышки, то лучше делать именно это, чем набирать дополнительные внешние долги, уверен Пётр Пушкарёв. Рано или поздно, если стоимость нефти на мировых рынках вновь опустится в какой-то год ниже цены отсечения и, скажем, надолго уйдёт опять под 40 долларов, медленно закупаемую в доходные для нефтяников годы валюту можно будет более интенсивно продавать, сдерживая курс рубля от ослабления. Например, так, как это было сделано в 2020 году, когда при отрицательных котировках нефти многие пророчили рублю курс чуть ли не по 100 или по 150 за доллар, а в результате росту курса достаточно эффективно был поставлен барьер в районе чуть выше 80 руб.

И то, что средства от сегодняшних закупок будут направляться в ФНБ не сразу, может стать определённого рода страховкой, чтобы приобретаемые сверх прежнего плана запасы и, можно сказать, неожиданно рано попавшая в российскую казну прибавка нефтяных доходов, не были бы быстро потрачены на текущие расходы без надлежащего анализа и расстановки приоритетов по направлениям развития. Если уж резервы тратить, то исключительно там, где эти траты имеют либо шансы на высокую экономическую отдачу, либо где они экстренно необходимы на социальные нужды или в компенсацию ущерба бизнесу от пандемии, но так чтобы эти деньги не были израсходованы впустую на недостаточно продуманные пока проекты.