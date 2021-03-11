Курс доллара: рубль пробьёт психологическую отметку

В среду рубль укрепился к основным резервным мировым валютам. Открывшись утром на торгах Московской биржи с 73,97 в паре с «американцем» и с 88,00 руб. в паре с «европейцем», вечером рубль заметно прибавил на фоне дорожающей нефти и благодаря оптимизму глобальных игроков относительно принятия новой программы стимулирования американской экономики.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,74 руб., что на 17,75 коп. ниже чем было накануне. Евро за 24 часа также подешевел – единая валюта ЕС в это же время стоила 87,70, потеряв 30 коп.

Таким образом, нацвалюта вечером в среду развернулась вверх в обоих парах, позитивно реагируя на рост цен на «чёрное золото», а также на возросший интерес инвесторов к риску, которые положительно восприняли новости о принятии новых мер по поддержке американской экономики.

Алексей Капитанов из Инбанка напомнил, что большую часть вчерашнего дня обе валютные пары находились в узком коридоре. В частности, доллар торговался по 73,80-74,20 руб., а евро – по 87,80-88,20 руб. Но ближе к вечеру, как отметил эксперт, рубль перешёл к укреплению, благодаря спокойному внешнеполитическому фону и умеренно дорожающей нефти. Кроме того, курс российской валюты поддерживался уверенным ростом индекса Мосбиржи.

«Однако риски дальнейшего укрепления доллара к корзине основных валют, а также возможная коррекция мировых цен на «чёрное золото» могут уже в ближайшее время отправить пару доллар-рубль к отметке в 75,00, а пару евро-рубль – к 90,00», – прогнозирует Капитанов.

Олег Богданов из ИК QBF отметил, что в первые месяцы этого года рубль поддерживают мировые цены на «чёрное золото», которые существенную выросли благодаря сезонному фактору. Как пояснил эксперт, речь идёт о таком факторе, как аномально холодная погода в странах Европе и США.

«Правда, дальнейший рост нефтяных котировок остаётся пока под вопросом. Мы ожидаем, что уже в ближайшие недели спрос на энергоносители из-за наступления тепла резко понизится. Соответственно подешевеет и нефть. Как следствие – ослабнет рубль», – предположил Богданов.

Кроме того, подчеркнул он, постепенно ужесточается санкционная риторика в отношении России со стороны Брюсселя и Вашингтона, связанная с «делом Навального».

«Пока валютный рынок сдержанно реагирует на заявления западных политиков, поэтому глобальные игроки не спешат расставаться с рублёвыми активами. Надо понимать, что инвестором фондовый рынок РФ интересен, как развивающийся и способный обеспечить доходность. Поэтому первые три месяца этого года пара доллар-рубль не выходит из коридора 73,00-76,00, а пара евро-рубль стабильно остаётся в диапазоне 89,00-92,00», – напомнил Богданов.

По его мнению, предпосылок для серьёзной переоценки курса рубля сейчас нет, хотя некоторую коррекцию он не исключает.

«Ослабление национальной валюты может произойти если на ближайшем заседании Совета директоров российского ЦБ регулятор примет решение изменить ключевую ставку. Несмотря на это, ждать существенно разворота в обеих валютных парах можно только ближе к лету», – прогнозирует аналитик ИК QBF.

Не согласен с ним Александр Розман из Forex Optimum, который считает, что укрепление рубля в текущих условиях – не является базовым вариантом развития событий.

«Впрочем, если уровень в 73,50 за доллар будет пробит, то краткосрочно российская валюта может вырасти до 71,50. В дальнейшем же при сохранении параметров текущей ситуации, проблем с размещением ОФЗ Минфином, а также на фоне внешнеполитического давления и коррекционного сценария на фондовом рынке США, стоит ожидать значительного падения курса рубля», – сказал Розман.

В свою очередь Максим Петроневич из банка «Открытие» напомнил, что последние две недели были очень удачными для рубля. Так, национальная валюта смогла укрепиться к евро с 91,00 до 88,00 руб. При этом, он убеждён, что укрепление могло быть и более мощным, но на курсовую динамику давит риск введения новых, более суровых антироссийских санкций со стороны Запада, которые могут затронуть рынок ОФЗ.

«При всех прочих, мы полагаем, что в ближайшие месяцы продолжится ослабления не только евро, но и доллара. При этом, если более жёстких санкций не будет, а внешнеполитический фон станет лучше, то до конца марта рубль сумеет пробить психологическую отметку в 73,00 в паре с долларом и 86,00 в паре с евро. На дальнюю перспективу нельзя исключать и более солидного укрепления нашей валюты – до 72,00 к доллару и до 84,00 – к евро», – резюмировал Петроневич.