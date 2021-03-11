Минпромторг показал первый прототип электромотоцикла сопровождения Aurus

Государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ (ФГУП НАМИ – разработчик линейки отечественных автомобилей класса люкс «Кортеж» для первых лиц государства – показал первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus.

Согласно информации, размещённой в Instagram Минпромторга РФ, по поручению ведомства специалисты НАМИ провели комплекс опытно-конструкторских работ. Результатом этой работы стал прототип электромотоцикла специального назначения.

Он создан с учётом требований специалистов гаража особого назначения ФСО РФ. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новейший российский электрический мотоцикл соответствует всем запросам в части функциональных задач, предъявляемых к машине такого особого класса.

Известно, что электрическая силовая установка разрабатываемого мотоцикла имеет пиковую мощность 140 кВт, что обеспечивает все необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода.

Динамика разгона электромотоцикла от 0 до 100 км в час составит 3,7 секунды. Отмечается, что он будет выполнен в стилистике, которая обеспечивает полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда Aurus Russia.

