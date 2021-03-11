На пути к прекрасному будущему

В Швейцарии прошел референдум о том, можно ли закрывать лицо в публичных местах не в медицинских целях. Если проще, о том, дозволено ли мусульманкам носить хиджаб, никаб, паранджу и так далее. Результат, надо сказать, удивил существенную часть швейцарских политиков, даже расстроил их. Они всячески старались переиграть швейцарскую народную партию, то есть других политиков, которые призвали швейцарцев на этот референдум. Старались, но большинство — 51.21% поддержало запрет на закрытые лица. Лозунг победивших — остановить экстремизм.

Впрочем, сам по себе результат референдума — дело граждан страны. В конце концов, подобные ограничения есть, например, и во Франции (правда, с некоторыми отличиями), да и не только в ней. Важнее реакция на этот референдум. И в этой реакции выделяется одна черта, которая производит смешанное впечатление. Многие СМИ, особенно те, которые можно отнести к леволиберальному лагерю высказались отчетливо критически по поводу результатов референдума. В многочисленных статьях (сдержанных и не очень) приводятся доводы против референдума, цитируется позиция Amnesty International, различных организаций, ученых и т.д. Все они, понятно, осуждают результаты референдума. И только в некоторых публикациях можно найти, например, сведения, что есть мусульмане, которые за запреты закрытых лиц, потому что они за эмансипацию женщин, в том числе и мусульманок, или понять доводы большинства швейцарцев, что поддержали запрет. В общем, можно сказать, что налицо известное пренебрежение результатом такой демократической процедуры как референдум. Конечно, даже CNN тяжело прямо критиковать демократически, плебисцитарно высказанное мнение. Но совершенно очевидно, что мнение медийных элит (а их роль трудно переоценить) прямо противоречит воле, в данному случае, швейцарского большинства.

Не менее любопытно и развитие дела Джорджа Флойда, точнее, дела полицейского обвиняемого в его убийстве — Дерека Шаувина (Derek Chauvin). Баталия развернулась в округ отбора присяжных. Потенциальным членам большого жюри раздали анкеты, в которых масса интересных вопросов. Например, поддерживают ли они движение BLM, участвовали ли они в протестах против полицейского насилия, а если участвовали, то несли ли плакаты. В общем, 16 страниц анкеты. И, само по себе, это неплохо: нужно же разобраться в том, пристрастны или нет участники процесса. Лучше всего, чтобы люди были непредвзяты и разбирались по существу дела, а не выносили политические вердикты. Увы, так, видимо, не получится. Поскольку в СМИ, а они уже давно политизировались, развернулась кампания, фактически настаивающая на политизации дела, на том, что и так, мол, ясно. Удушили невинного человека, дескать. А те, кто не поддерживает это мнение, по меньшей мере, недостойные члены общества. И их нельзя допускать до принятия решений.

Получается, что из-за партийно-политических предпочтений, в случае Швейцарии, подрывается доверие к институту прямой демократии, а в случае суда по делу Флойда — к основам правосудия.

В общем, ценностный раскол и радикальная борьба, особенно со стороны левых, оказывается большой проблемой, причем особенно большой для общества западного, претендующего на то, чтобы быть своего рода эталоном демократических ценностей. Джордж Байден прямо призывает своих союзников объединиться в деле поддержки свободы и демократии.

Вообще-то вокруг базовых ценностей, которые сформировали современную цивилизации стоило бы объединиться всем. Проблема в том, что сегодня вакантны места не только лидеров цивилизационного развития современного мира, но и место самого цивилизационного развития.

Похоже, что потерян сам общий нарратив развития мира, того описания, той модели будущего, которая нужна если не всем людям на земле, то хотя бы уверенному большинству.

Я уже писал, что при всем противостоянии социалистического и капиталистического блока еще лет сорок назад, и СССР, и США, например, как минимум декларативно, стремились к общим ценностям: свободе, равенству, братству, процветанию, творческому развитию людей. Спор был не о свободе или о несвободе, спор был о путях достижения примерно одинаково понимаемого будущего. Нужна ли частная собственность, многопартийность, разделение властей?

И когда барьеры рухнули, Варшавский блок распался возникли иллюзии, что все сейчас договорятся и мы помчимся семимильными шагами в волнующее будущее научного прогресса, гуманизма, преодоления самых застарелых конфликтов на основе всеми разделяемых гуманистических ценностей. Этого, как известно, не произошло.

Более того, процесс глобализации (как его не понимай), необходимый для общего развития, распался. Система мирового лидерства, то есть разумной иерархии, без которой не может быть настоящего развития, оказалась в общем-то разрушенной. Мировые элиты оказались разобщены, усилились старые и возникли новые линии разломов.

Даже элиты наиболее развитых стран оказались вынуждены перейти к самообороне и, вследствие этого, к отчаянной борьбе за свое положение.

Приведенные мною выше примеры есть отражение, на мой взгляд, этих процессов, причем во всей их противоречивости.

Ну вроде бы все за преодоление неравенства, за свободу религии, политических взглядов, высказываний. Но лишь до той поры, пока, например, эти взгляды не подрывают временный консенсус левых в западной медийной, интеллектуальной элите. А страх потери этого консенсуса связан с тем, что реальная расстановка сил в современном человечестве весьма сложна, что именно сейчас идет сложнейший процесс моделирования будущего. Отсюда скептически-пренебрежительное отношение к референдуму в Швейцарии или стремление удалить несогласных с левацкими взглядами из состава жюри по делу Флойда.

Удивительно, но подобное отношение в состоянии подорвать вроде бы самые устойчивые общества. Слепота элит просто поразительна, в своей эгоистической борьбе она, похоже, сильно переоценивают надежность и силу обществ, в теле которых они схватились друг с другом. Увы, это люди уже видели, например, во время Первой мировой войны. Передрались же тогда между собой родственники, члены правящих домов Европы. А последствия оказались смертельными для многих из них.

Кстати, нынешняя борьба с пандемией, перипетии вакцинации весьма ярко, хотя и печально, иллюстрируют этот процесс. Выяснилось, что ни о каком глобальном лидерстве речь не идет. Даже вроде бы сплоченный Евросоюз не очень-то справляется с вызовом. А об общемировой консолидации для преодоления последствий Ковида и думать не стоит.

Тем не менее, это не первое, и дай Бог, не последнее испытание человечества. Самые глубокие кризисы разрешались интеллектуальным и политическим прорывом, способностью увидеть ситуацию по-новому.

И потому самый существенный вопрос сегодня, с моей точки зрения, заключается в том, как будет происходить развитие человеческой цивилизации, кто и какие инициативы в этой сфере будет выдвигать, каковой окажется их поддержка. От этого зависит очень многое: регулирование возникающих проблем, улаживание конфликтов, технологический прогресс и т. д.

Пока ясного ответа на этот вопрос нет. Места лидеров вакантны. Претенденты есть.