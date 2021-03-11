Цены на нефть растут после публикации данных от минэнерго США

Мировые цены на нефть растут второй день подряд после публикации данных американского минэнерго о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent с поставками в мае выросла на 0,93% — до $68,53, апрельские фьючерсы марки WTI прибавили в цене 0,92%, до $65,03 за баррель, пишет «Прайм».

Трейдеры продолжают оставаться под влиянием статистики минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также оживлению нефтедобычи в стране за прошлую неделю после спада морозов.

Сообщается, что коммерческие запасы в Соединенных Штатах за неделю по 5 марта выросли на 13,8 миллиона баррелей, что является максимальным показателем с середины декабря 2020 года. Добыча нефти увеличилась на 10,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем предыдущей недели в 10 миллионов баррелей, а запасы бензина сократились на 11,9 миллиона баррелей.

«Движение цен за последние несколько сессий консолидировалось. На физическом рынке на данный момент наблюдается дефицит, а пока он сохраняется, то любое снижение будет ограниченным», - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Напомним, цены на нефть показывают уверенную положительную динамику вторую торговую сессию подряд, до этого котировки два дня показывали снижение.

