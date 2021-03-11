Организаторы «Евровидения» не допускают песню от Белоруссии

Организаторы «Евровидения» – Европейский вещательный союз, заявил, что не допустит на конкурс песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», представляющую Белоруссию.

«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни «Евровидение» , Европейский вещательный союз тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует требованиям правила конкурса.

Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенный выход песни рискует подорвать репутацию «Евровидения». Мы обратились телеканалу БТРК, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам «Евровидения». Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с Конкурса этого года», – говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Группа «Галасы ЗМеста» планировала исполнить песню на русском языке:

«Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь»

Так звучит первое четверостишие белорусского произведения.