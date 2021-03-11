Помощь уже в пути

В девяти субъектах РФ вакцинация от COVID-19 еще даже не стартовала. Это президент Владимир Путин отметил в ходе встречи с участниками движения «Мы вместе». Несмотря на то, что прививочная кампания в России стартовала еще в конце 2020 года (для отдельных категорий) и в середине января — для всех остальных, охват в стране пока небольшой. По словам президента — более 2 миллионов человек уже получили обе дозы вакцины, два с лишним миллиона — сделали первую прививку.

Но наша страна ставит более амбициозные планы по массовой вакцинации. Ведь ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что для достижения популяционного иммунитета нужно привить 68,6 млн россиян. И это — без учета переболевших и несовершеннолетних.

Довезти помощь

Однако задача это непростая еще и потому, что, как поется в песне «широка страна моя родная». Вне городов в России проживает больше четверти населения — 37,5 млн человек. А ведь далеко не во всех населенных пунктах есть поликлиники. Тем более, если говорить о деревеньках с населением менее 100 человек.

Решением в таком случае становятся мобильные пункты. Этот вариант уже обкатан — оснащенные специальным оборудованием автомобили широко использовались еще при вакцинации от гриппа. Осенью прошлого года, когда руководством страны была поставлена задача привить население по-максимуму, только в Москве, не страдающей, кстати, от нехватки поликлиник, работало более 50-ти мобильных пунктов — у станций метро, МЦК, железнодорожных платформ и центров госуслуг «Мои документы». Аналогичным путем пошли и другие регионы — Томск, Кемеровская область, Нижний Новгород, Череповец, Петрозаводск.

Сейчас идея мобильных пунктов вакцинации становится все востребованнее по мере расширения антиковидной кампании. Например, в Краснодарском крае (лидирующем, кстати, по доле сельского населения в России), действуют 24 передвижных медицинских комплекса — они объезжают даже самые отдаленные хутора, станицы и поселки.

Больше, чем прививки

Главная особенность мобильных комплексов не только в том, что они, собственно, мобильны. Но еще и в их универсальности. Например, ГАЗоны и ГАЗели можно превратить хоть в прививочный кабинет, хоть в пункт сбора донорской крови, в рентген-кабинет, маммологический или кардиоцентр. Оборудованные всем необходимым, в том числе и комфортным рабочим местом для врачей, такие комплексы являются не просто подспорьем для «стационарной» системы — многим россиянам они дают реальный шанс на нормальное медицинское обслуживание. И многие регионы уже широко используют эту возможность.

Например в Дагестане Минздрав в 2020 году закупил 55 передвижных комплекса — четыре мобильные врачебные амбулатории, 12 флюорографов, 6 маммографов и 33 мобильных фельдшерско-акушерских пункта. В регионе, где многие населенные пункты находятся в горах и иногда доехать до ближайшей больницы — задача не из легких, такое решение особенно актуально.

Еще один регион с непростым ландшафтом, да еще и тяжелым наследием прошлых лет в виде практически разрушенной системы медпомощи, республика Крым в прошлом году закупила 10 передвижных специализированных медицинских комплексов.

Один из ярких примеров активного использования мобильных комплексов — Кировская область. Их там 15. Цифра, вроде бы, небольшая. Но за прошлый год работой передвижных флюорографов охвачено больше 400 населенных пунктов в регионе, маммографов — 330, мобильной стоматологией — 55.

Еще один яркий пример успешного применения передвижных медкабинетов — всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», прошедшая летом прошлого года. Она позволила пройти бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ жителям 45 регионов России, в том числе — Крайнего Севера и Северного Кавказа.

Потенциал мобильной медицины если не бесконечен, то, по крайней мере, очень велик. Это прекрасно понимают в «Группе ГАЗ», где еще 20 лет назад по инициативе промышленника Олега

Дерипаски сделали ставку на развитие собственных инженерных компетенций и создание современного модельного ряда и теперь могут предлагать все более высокотехнологичные решения. Сейчас на базе автомобилей ГАЗон NEXT и ГАЗель NEXT могут создаваться мобильные комплексы различной комплектации. Кроме того, входящий в группу Павловский автобусный завод создает передвижные медпункты на базе моделей ПАЗ-3205 и «Вектор 8.8». Сейчас предприятие готовит к сертификации для использования в качестве ФАПов и автобус нового семейства— «Вектор NEXT».

Пандемия показала, какую ценность имеют нематериальные активы и акцентировала внимание на важности инвестирования в человеческий капитал. Но в условиях оптимизации и модернизации системы здравоохранения соблюсти баланс непросто. Безусловно, свое слово скажут и новые технологии — телемедицина, искусственный интеллект. Однако здравоохранение — не та сфера, которую можно полностью увести на удаленку. Иногда до пациента все-таки нужно доехать. Своевременно и во всеоружии.