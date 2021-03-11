Новое приложение будет отслеживать риски для пользователя и предупреждать его об опасностях

Немецкий insurtech-стартап Wefox планирует запустить приложение, который при помощи данных смартфонов и других подключенных гаджетов и электронных устройств будет предупреждать своих владельцев о приближающейся опасности. О появлении Wefox Prevent на рынке в 2022 году рассказал в интервью агентству Reuters исполнительный директор базирующейся в Берлине компании Джулиан Тейке.

«Мы хотим быть не только страховщиками, которые выдают страховые полисы,- рассказал руководитель компании, которую поддерживает южнокорейский гигант Samsung.- Наша команда будет работать и в секторе предотвращения рисков».

Wefox Prevent станет своего рода «электронной Кассандрой», которая будет предупреждать об опасностях при помощи данных, получаемых со смартфонов, гаджетов и прочих источников информации, включая умные дома. Круг его обязанностей и возможностей будет очень широк. Водителей, к примеру, он будет предупреждать о плохой видимости на дорогах, пробках или, скажем, гололедице. Хозяевам дома при приближении бури или грозы Wefox Prevent обязательно напомнит об открытом окне и посоветует обязательно его закрыть.

Большим преимуществом «электронного ангела-хранителя» будет безопасность личных данных владельцев, с которыми ему придется работать. Это, между прочим, главная претензия молодых водителей, которым для получения приемлемых условий по страховой сделке зачастую приходится соглашаться на цифровой мониторинг со стороны страховой компании.

«Данные будут использоваться исключительно для предотвращения рисков и больше ни для чего»,- заверил потенциальных покупателей Джулиан Тейке.

Wefox был создан пять лет назад. Компания сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами. К подобному методу финансирования insurtech-стартап несмотря на свою юность прибегает не первый раз. В 2019 году таким образом удалось собрать в общей сложности 235 млн долларов.

В прошлом году доходы Wefox удвоились до 119 млн евро. 33,8 миллиона пришлись на главный бренд – ONE, который сейчас сменил название на Wefox Insurance AG. Его доходы за год выросли в пять (!) раз.

В последнее время компания сменила стратегию и начинает заниматься маркетингом собственных продуктов. Кроме этого, у Wefox имеется платформа, которая связывает брокеров с клиентами и приносит компании основную часть прибыли.

Джулиан Тейке смотрит в будущее с оптимизмом. Он прогнозирует, что доход компании удвоится и в этом году. По его словам, Wefox должен «оптимизировать» свою прибыльность и осваивать новые рынки. В первом квартале стартап начинает работать в Швейцарии и Польше, а позднее в 2021 г. – и в Италии.