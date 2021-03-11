Путин: 2020 год – худший для экономики после Второй мировой

В ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности глава российского государства Владимир Путин заявил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны.

«Отмечу, что прошедший год выдался очень сложным, – подчеркнул президент. – Скажу более, это самый плохой год для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны».

Путин напомнил, что ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%, передаёт РИА Новости.

«Но причины здесь объективные. Это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация в мире и введение вынужденных ограничений. Всё это, что вполне понятно, негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что нашей стране в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии.

«Благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса России в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. Мы можем видеть это по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы», – резюмировал президент.