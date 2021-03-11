Роскачество перечислило самые эффективные маски

В ходе совместного исследования Федерального медико-биологического агентства с Роскачеством были определены лучшие медицинские маски, сообщает газета «Известия», ссылаясь на результаты исследований. В ходе экспериментов специалисты выясняли, насколько та или иная маска способна защитить не только от бактерий, но и вирусов. Также маски были проверены на токсичность, то есть безопасность.

Для эксперимента были отобраны маски 14 торговых марок, включая 9 из России и 5 из Китая. Выяснилось, что полностью защищают от бактерий многоразовые нетканевые маски торговых марок «Инвита», «Фастфэшн», «МД СТМ», а также одноразовая маска компании CSVT. Остальные маски не защитили полностью от бактерий и пропустили один или несколько типов микроорганизмов.

При этом, специалисты отмечают, что ни одна исследуемая маска не смогла полностью защитить от вирусов, поскольку вирусы по размерам меньше бактерий примерно в 50 раз.

«Чтобы разобраться, защищает ли маска именно от вирусов, специалисты Роскачества использовали раствор полиовируса (вирус полиоэмелита), который по размерам идентичен коронавирусу», - говорится в исследовании.

Эксперты рассказали, что в ходе эксперимента раствор с вирусом наносили на маску, пропуская его под давлением сквозь все слои. После чего жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц.

Лидером по защитным свойства стала нетканевая многоразовая маска «МД СТМ», которая пропустила до 56,2% вирусов. На втором месте маска компании Petty Star Mask (66,46%), на третьем оказалась медицинская одноразовая маска CSVT, пропустившая 69,38% вирусов. В пятерку вошли респиратор FFP2, который пропустил до 70,68% вирусов и нетканевая многоразовая маска ООО «Фастфэшн» (72,45%). На последнем месте оказалась маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, которая задержала менее 3% вирусов, то есть пропустила 97,11%.

Специалисты Роскачества не рекомендовали к ношению тканевые маски, поскольку они показали самую низкую эффективность фильтрации. Также эксперты напомнили о недопустимости повторного ношения одноразовых масок.

