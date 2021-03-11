В Европе резко упала рождаемость из-за коронавируса

Результатом коронавирусной пандемии является не только резкий рост смертности среди населения. В ряде стран, особенно, европейских, при этом еще и резко упала рождаемость, пишут Financial Times.

Национальный институт статистики Франции первым опубликовал данные по числу детей, родившихся в январе 2021 года, то есть через 9 месяцев после первого локдауна. Данные свидетельствуют о тревожном падении рождаемости: в январе родились 53900 детей, что на 13% меньше, чем в январе 2020 года. Для Франции, страны, которая традиционно занимает первое место по рождаемости среди 27 стран, входящих в объединенную Европу, это очень неприятная статистика. В том числе и потому, что это самое резкое снижение рождаемости за без малого полвека, со времен неожиданного окончания беби-бума в семидесятые года прошлого столетия.

Рождаемость в декабре прошлого года упала на 7% по сравнению с декабрем 2019 года. Всего же в 2020 г. во Франции родились 735 тысяч детей. Это минимальное число новорожденных за все 75 лет послевоенных лет.

«То, что проводя больше времени дома, пары рожают больше детей, является мифом,- говорит Анна Солаз из Национального института демографии Ined.- Это идиллический взгляд на действительность. На самом же деле все наоборот, потому что довольно много пар обнаруживает, что проводить вместе много времени трудно».

Предварительные данные показывают также резкое снижение рождаемости в Испании и Италии, странах, перед которыми все больше маячит проблема старения населения. Статистика позволяет выявить схожие тенденции в Соединенных Штатах и Великобритании и других странах. Падение рождаемости в развитых странах во время эпидемий и экономических кризисов типа Великой депрессии или нефтяного кризиса 1973 года в целом для демографов не сюрприз. У потенциальных родителей в такие периоды хватает забот и без детей. В первую очередь, тревожит угроза потери работы. Да и снижение уровня жизни вызывает сомнения в способности растить новых детей.

«Сейчас тревожит даже не само падение рождаемости, а то, что оно такое сильное,- объясняет директор Ined по исследовательской работе Арно Ренье-Лойлье.- По своим масштабам оно, можно сказать, беспрецедентное. Хотя, конечно, и нынешний кризис тоже беспрецедентный».

Он обращает внимание на распространившиеся в обществе в последнее время пессимизм и «атмосферу страха». Люди в прошлом году тревожились не только из-за работы и своего благосостояния, но и из-за риска, что маленькие дети могут заболеть Covid-19.

В Италии, первой стране в Европе, по-настоящему испытавшей на себе силу коронавирусной пандемии, в декабре прошлого года родилось на 21,6% меньше детей, чем в последнем месяце 2019 года. В целом же в 2020 г. по данным национального статистического агентства Istat, число новорожденных оказалось на 420 тыс. ниже, чем годом ранее. С другой стороны, в прошлом году скончались 647 тыс. итальянцев. В результате самая большая разница между рождаемостью и смертностью за сто лет, со времен печально знаменитой «испанки» в 1918 году.

В Istat обвал рождаемости связывают с резким снижением числа свадеб, число которых в первые 10 месяцев прошлого года упало более чем на 50%.

Снизилось число свадеб в 2020 г. и во Франции. Сначала свадьбы вообще были запрещены, затем было резко ограничено число гостей. Все это привело к тому, что свадеб в прошлом году было на 34% меньше по сравнению с 2019 годом.

Испанские статистики подсчитали, что число новорожденных в декабре и январе снизилось на 20% по сравнению с тем же периодом времени годичной давности. Всего в декабре 2020 г. в Испании появилось на свет 23266 детей, т.е. минимум с 1941 года, года начала ведения статистики. Специалисты видят в падении рождаемости воздействие локдауна, который как раз был самым жестким в марте-апреле.

К счастью, падение рождаемости нельзя считать общемировой тенденцией. Пандемия, напротив, привела к буму рождаемости, например, на Филиппинах. К тому же, есть основания говорить, что тенденция затронула даже не всю Европу. К примеру, в ряде стран на севере континента падение рождаемости не зафиксировано. Напротив, была замечена противоположная тенденция.

В Швеции падение рождаемости в январе 2021 г. составило 6,4%, а вот в Нидерландах и Финляндии в первом месяце текущего года был зафиксирован небольшой рост рождаемости после многих лет ее снижения. Возможное объяснение заключается в том, что север Европы, особенно на начальном этапе, пострадал от пандемии не так сильно, как остальная часть континента.

Сейчас главный вопрос: является ли это падение рождаемости временным явлением или оно сохранится и после окончания пандемии? Обычно, утверждают специалисты, после кризисов рождаемость возвращается на докризисный уровень, но испанский демограф Тереза Кастро прогнозирует ее резкое падение в королевстве и по итогам всего года.

«Неопределенность – одна из главных причин, по которым люди не хотят заводить детей,- объясняет она.- Сейчас же очень большие неопределенности остаются как в системе здравоохранения, так и в экономике. Причем, в экономике они особенно сильные».