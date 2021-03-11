Рубль в четверг демонстрирует нейтральную динамику

В четверг торговая сессия стартовала с отметок 73,6 рубля за доллар и е 87,95 рубля за евро, оказавшись к пяти вечера по Москве на отметках 73,58 рубля за доллар и 87,96 рубля за евро.

Сам доллар несколько откатился (за тот же период он с отметки92,04 пункта отступил к отметке 91,79 пункта).

Невыразительная динамика рубля обусловлена рядом внутренних сдерживающих факторов. В первую очередь это постоянные скупки валюты Минфином (на март заложена покупка на 2 млрд долларов). Изъятие валюты с рынка увеличивает спрос на нее, делая позицию рубля слабее. Вторым внутренним фактором стало заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что на фоне ускорения инфляциии регулятор может начать «нормализацию денежно-кредитной политики в более сжатые сроки». Нейтральной, ЦБ видит ставку в 5-6% против текущей в 4,25%.

Как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 87,0-88,0 в паре с европейской валютой.