США отказались от помощи России в борьбе с последствиями морозов

США отказались от предложенной Москвой помощи замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, заявил в интервью РИА «Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. При этом власти этих регионов выразили заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам. Дипломат подчеркнул, что они направили в штаты запрос о необходимости помощи в борьбе с последствиями морозов.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам», - рассказал дипломат. В обращении он отметил, что в случае получения подобного запроса Москва готова была его оперативно изучить.

Однако, по словам США, они не нуждаются «в дополнительных ресурсах, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам».

В феврале ряд регионов США попали под действие необычайно холодной погоды и снежных заносов. Жертвами холодов в Техасе, Оклахоме и Луизиане стали, по меньшей мере, 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас, куда президент США Джо Байден направил помощь. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.

