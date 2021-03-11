США рассматривают возможности введения дополнительных санкций в отношении «Северного потока – 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных санкций в отношении участников проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для [применения] санкций в перспективе», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что «Северный поток – 2» угрожает Украине и Польше экономически и стратегически, а также нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза. «Это нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши... Пара вещей сразу по «Северному потоку – 2», чтобы внести полную ясность. Президент Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды», – сказал госсекретарь.

При этом Блинке отметил, что строительство трубопровода «практически завершено» при предыдущей администрации США.

Ранее сообщалось, что германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США готовы снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.