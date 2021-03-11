Турция меняет правила въезда иностранцев в страну

Власти Турции меняют правила для въезда в страну.

Начиная с 15 марта, для въезда на территорию Турцию всем иностранцам необходимо будет заполнить специальную электронную анкету.

Как передаёт РИА Новости, об этом рассказали в Ассоциации Туроператоров России со ссылкой на источники в крупном авиаперевозчике, Минздрав страны отменил требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за коронавирусом на всех рейсах, которые направляются в Турцию. Исключение сделано для тех, кто следует транзитом. Они по-прежнему должны будут заполнить документ на борту самолёта.

Остальные иностранцы, в том числе туристы из нашей страны, планирующие провести отдых в Турции, обязаны за 72 часа до поездки заполнить специальную форму на сайте Минздрава. После заполнения документ надо обязательно не только распечатать, но и скачать на электронное устройство (смартфон или планшет).

При регистрации на сайте турецкого Минздрава система потребует указать работающий мобильный телефон. После чего туристу автоматически будет присвоен HES-код. Он необходим для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения туристических объектов и мероприятий.

Распечатанную же анкету необходимо будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Ранее сообщалось, что начиная с 30 декабря 2020 года, все въезжающие в Турцию авиатранспортом должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полёта. Справки не требуются детям до 6 лет.

В турецком правительстве объяснили это правило для туристов распространением более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и ряде других стран.