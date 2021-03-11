В Белоруссии выявлен первый больной с британским штаммом коронавируса

В Белоруссии впервые зафиксировано несколько случаев заражения британским штаммом коронавируса, сообщает «БелТА», ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.

«В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди зараженных инфекцией граждане страны, которые прибыли из-за рубежа — Египта, Польши, Украины. Еще несколько штаммов выявлено у больных COVID на территории страны, рассказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций Елена Гасич.

В начале декабря прошлого года Великобритания объявила мировому сообществу об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Во избежание завоза инфекции в Россию, Москва в конце 2020 года ограничила авиасообщение с этой страной. ВОЗ сообщает, что штамм выявлен на сегодня уже в более чем 100 странах мира. При этом российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали свою эффективность и против этих штаммов, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

