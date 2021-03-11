В компании «Аэрофлот» рассказали, когда стоит ожидать восстановления авиаперевозок

Рынок авиаперевозок в России не восстановится к периоду до пандемии коронавируса до второго полугодия 2022 года – начала 2023 года, спрогнозировал замгендиректора по стратегии и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов. Высказывание руководителя прозвучало в ходе телеконференции для инвесторов и аналитиков.

«Мы верим в то, что это произойдет примерно во II полугодии следующего года либо в начале года после», - рассказал Панов. При этом он уверен, что летом текущего года ситуация с авиаперелетами будет не хуже, чем в 2019 году, однако, перелеты за рубеж будут значительно ниже, чем два года назад.

После начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа российские авиаперевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 году, рассказали в Росавиации. Согласно прогнозу Минтранса, за весь 2021 год российские авиакомпании перевезут 105 млн человек, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 18% меньше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот», начиная с 10 марта, повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%. Со вчерашнего дня сбор в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей, ранее по данному пункту взималось 1500 рублей. В компании сообщили, что при этом предусмотрен ряд исключений. Так, стоимость топливного сбора в размере 4350 рублей (вместо 4200 рублей) будет действительна для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ.