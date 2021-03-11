В Кремле прокомментировали слова Зеленского о его готовности встретиться с Путиным

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировали слова главы Украины Владимира Зеленского о его готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по словам представителя Кремля, Москва пока не получала и каких-то инициатив о встрече в «нормандском» формате, передаёт РИА Новости.

«Мы с вами неоднократно слышали заявления президента о его желании как можно скорее собрать «нормандскую четверку», – отметил Песков. – И об этом всегда ведётся речь на встречах министров и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, то каких-либо конкретных инициатив по дипломатическим каналам мы пока не получали».

Он также подчеркнул, что в Кремле не поняли о каком «дискретном новом плане, который лежит на столе, говорит украинская сторона.

«Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели», – сказал Песков.

На вопрос одного из представителей СМИ, планируются ли телефонные контакты между президентами России и Украины, пресс-секретарь главы государства также ответил отрицательно.

«Пока нет. При необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы. Но в планах таких контактов сейчас точно нет», - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдёт возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе и с главой России Владимиром Путиным.

«В любом случае сейчас готовится нормандская встреча, но даже если саммит не состоится, то я найду возможность встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», – цитирует Зеленского РИА Новости. – Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно».

По словам президента «самостийной», откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет.

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Берлином и Парижем, и теперь ждёт его одобрения со стороны Москвы.

