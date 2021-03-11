В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых больных коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 270 случаев, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявили 4 360 823 случаев COVID (+0,21% за минувшие сутки). Скончались за время эпидемии 90 734 россиян, из которых 459 умерли от инфекции за последние 24 часа. 3 59 533 россиян успешно перебороли заболевание, из них за последние сутки выписаны из больниц 14 006 человек. Несмотря на общее снижение числа заболевших коронавирусом в России, довольно высоким остается количество подтвержденных летальных исходов, но меньше показателя конца 2020 года.

Москва остается на первом мести среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. В столице зафиксирован 1 281 новый случай инфекции за сутки, 54 пациента скончались, 1 578 выздоровели. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+961), на третьем Нижегородская область (+376). В пятерку вошли – Самарская область (+250) и Ростовская область (+249).

Наименьший прирост за сутки отмечен в Еврейской АО и Магаданской области (+5), в Ненецком АО и Чукотском АО - по два.

