В Северодвинске вооружённый мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов

Мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов, расположенном в Северодвинске (Архангельская область) в доме №74 по улице Ломоносова. Причиной инцидента стали крупные долги мужчины, передаёт «Интерфакс».

В свою очередь в пресс-службе городской администрации заявили, что правоохранительные органы выставили оцепление вокруг района.

«Мы знаем, что оцеплен весь район. Но это могут быть и учения», – подчеркнул собеседник агентства

При этом он признался, что не обладает информацией о взятии в заложники человека. По его словам, это могут комментировать только правоохранительные органы. Между тем он признался, что правоохранители рекомендовали не выпускать на прогулку детей из расположенного неподалеку детского сада.

По данным местных СМИ, к зданию в Северодвинске, где взяли в заложники сотрудника микрозаймов, прибыл спецназ. Это подтвердила и одна из жительниц дома № 74 по улице Ломоносова.

Телеграм-канал LIFE SHOT, сообщает, что мужчина, взявший в заложники сотрудницу, пошёл на переговоры с силовиками. Однако девушку он отпускать не намерен, но позволил ей пройтись по кабинетам, чтобы размять ноги.

Согласно информации этого телеграм-канала, налётчиком оказался 54-летний местный житель. Он был клиентом компании и задолжал крупную сумму денег. Отдавать её стало трудно. Недавно мужчине стали поступать угрозы от коллекторов.

«Сегодня он выпил, взял обрез и пошёл в «Деньги в руки». Его требования – вызвать на место директора финансовой организации, чтобы он извинился за такие методы работы с должниками», - говорится в сообщении LIFE SHOT.

Кроме того, известно, что захватчик несколько раз кодировался от алкогольной зависимости. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, захвативший заложников мужчина сдался.