В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании выявили четыре случая нового штамма коронавируса, который ранее был назван VUI, сообщает РБК со ссылкой на британское управление по охране общественного здоровья.

Согласно сообщению управления, три случая были обнаружены в Южном Глостершире и один — в Западном Йоркшире. Общее число случаев выявления нового штамма коронавируса в Великобритании на сегодня достигает десяти — семь в Англии и три в Шотландии. Первых два случая были зафиксированы в Великобритании 4 марта у лиц, недавно посетивших Антигуа.

В декабре 2020 года власти Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, в последствии получивший название В.1.1.7., и связали с ним быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

Вчера, 10 марта, стало известно, что Исследователи из Эксетерского университета, расположенного в Англии, пришли к выводу, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 64% смертоноснее обычного штамма.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal. Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по нескольким факторам, таким как возраст, пол и этническая принадлежность.