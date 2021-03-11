В Европе в марте выросла цена на газ

Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% до $220 за тысячу кубометров, пишет «Интерфакс». В последние дни февраля на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF цены на газ показали минимум за 2021 год - $198 за тысячу кубометров.

Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала года составляет $234 за тысячу кубометров. При этом корпорация «Газпром» заложила в свой бюджет среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье на текущий год размером в $170 за тысячу кубов. На продажу по спотовым ценам «на месяц вперед» для компании приходится более 60% продаж в страны ЕС.

Остальные продажи осуществляются с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Цена газа растет благодаря прогнозам на морозную погоду на предстоящую неделю и ралли цен квот на выбросы CO2.

При этом спекулянты делают ставку на ускорение со стороны европейских политиков достижения климатических целей, пишет Bloomberg. Помимо промышленных предприятий к ралли на рынке подключились хедж-фонды, из-за чего трейдеры заявили о риске формирования спекулятивного пузыря на углеродном рынке.

