Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson разрешена к применению в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало ъ предоставить условное разрешение на коммерческое использование вакцины Janssen (компания Johnson & Johnson) против коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества», – говорится в коммюнике европейского агентства.

Janssen стала четвертой вакциной против коронавируса, рекомендованной в ЕС.

Вакцина от Johnson & Johnson однокомпонентная – для вакцинации достаточно одной дозы препарата.

Ранее сообщалось, что компания Johnson & Johnson, предупредила Брюссель о проблемах с поставками законтрактованного объема вакцин против коронавируса в страны ЕС сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Дипломатический источник Reuters в Брюсселе рассказал, что в ходе плановой встречи Еврокомиссии с представителями компании Johnson & Johnson американцы предупредил европейцев о проблемах, связанных с нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема препарата. Согласно подписанному осенью 2020 года контракту, Johnson & Johnson должна поставить в страны ЕС 200 млн доз своего препарата в 2021 году.

В тоже время президент США Джо Байден заявил, что поручил министерству здравоохранения приобрести дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.