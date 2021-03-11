"Это хорошая вакцина": глава немецкой комиссии по вакцинации поддержал "Спутник V"

Глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха, которая рассматривает вопросы применения вакцин, выступил в поддержку российской вакцины Sputnik V, сообщает Рейтер.

«Это хорошая вакцина, которая, похоже, когда-нибудь будет одобрена в ЕС. Российские исследователи имеют большой опыт в области вакцин», - сказал в интервью газете Rheinische Post Томас Мертенс, глава STIKO, группы экспертов Германии по использованию вакцин.

Мертенс также похвалил «умную конструкцию» режима двух уколов Sputnik V.

На прошлой неделе регулятор Европейского Союза в области лекарственных средств начал рассмотрение российской вакцины на предмет возможного разрешения на использование в ЕС. Три вакцины западного производства уже одобрены для использования в Евросоюзе, и вскоре ожидается одобрение четвертой вакцины.

На национальном уровне Sputnik V уже одобрен или оценивается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чешской Республике.

Официальные лица ЕС заявили, что Брюссель может начать переговоры о возможном соглашении о закупке вакцины, если этого потребуют как минимум четыре члена блока.

Опубликованные в прошлом месяце рецензируемые результаты поздних стадий испытаний показали, что эффективность российской вакцины составила почти 92%.

Швейцарская фармацевтическая компания Adienne первой в Европе начала производить Sputnik в Италии.