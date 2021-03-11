Reuters: вакцинация препаратом AstraZeneca прекращена в Италии, Норвегии и Дании

Италия остановила вакцинацию от коронавируса дозами из одной партии препарата фирмы AstraZeneca после двух смертей получивших ее пациентов, сообщает «Lenta.ru» соссылкой на Reuters. Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй пациент, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер.

Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285.

Власти Италии уточнили, что это мера предосторожности, поскольку в обоих случаях не доказано, что смерть связана с последствиями вакцинации.

Сегодня, 11 марта, Дания на две недели приостановила вакцинацию населения против коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение было принято в связи с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку этим препаратом.

В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания.

Вслед за Данией аналогичное решение приняла Норвегия – там также заподозрили препарат AstraZeneca в способствовании образованию тромбов.

«РИА Новости» со ссылкой на телеканал KUTV сообщает, что жительница американского штата Юта скончалась через четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса Moderna. 39-летняя Кассиди Курилл скончалась после отказа печени, почек и сердца. Семья Кассиди сообщила телеканалу, что до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. С соглашения семьи врачи провели вскрытие, его результаты пока неизвестны.