Врачи рассказали о страшных последствиях коронавируса для психического здоровья человека

Зураб Кекелидзе – главный внештатный психиатр Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» – рассказал о страшных последствиях COVID-19 для психического здоровья человека.

По его словам, при COVID-19 возможно проявления делирия – психического расстройство с нарушением сознания. При этом врач подчеркнул, что делирий как таковой может быть и при других серьёзных заболеваниях, передаёт РИА Новости.

«Психическое расстройство с нарушением сознание в общем-то связано с интоксикацией. Но методы лечения определяются тем, что за личность, связано ли это с употреблением алкоголя или с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением», – пояснил Кекелидзе.

Он также рассказал, что в своей практике наблюдал делирий у одной из тяжёлых больных при проведении курса терапии. И его снимали сильнодействующими препаратами.

В свою очередь доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк отметил, что пациенты переболевшие коронавирусом описывают свое состояние как «мозговой туман».

Оно характеризуется преимущественно когнитивными нарушениями в сочетании с нарушениями сна, с тревогой, а у многих пациентов – с депрессивными проявлениями. Кроме того, врач добавил, что существует и внековидные расстройства, вызванные информационной составляющей - инфодемией.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом COVID-19 пациенты жалуются на ряд нарушений когнитивных функций организма.

В частности, они замечают у себя неожиданные провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и ощущение времени. Например, один из переболевших рассказал, что может почувствовать усталость и сесть передохнуть «на пять минут», а затем обнаружить, что прошел уже час, пишет «Российская газета».

Другие не могут вспомнить, как называется хорошо известная им вещь. Кто-то по непонятно зачем идёт не туда, куда надо и забывает зачем. По мнению врача-реабилитолога Николая Дихтяренко, такие необычные последствия коронавируса могут быть связаны с общей интоксикацией организма, которая из-за перенесённого недуга действует в первую очередь на нервную систему.

«Дело в том, что нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому именно она в первую очередь страдает. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм», – резюмировал специалист.