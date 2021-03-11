Япония заявила о возможной блокаде Южных Курил

В Японии заявили о необходимости блокады южной гряды Курильских островов для решения спора с Россией в пользу Токио. Об этом японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао написал в своей статье для журнала Newsweek.

«Токио необходимо пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой российской территорией, чтобы власти России поняли важность решения территориальной проблемы», - говорится в статье.

В частности Каватао предлагает блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), являющиеся основными маршрутами снабжения для островов со стороны материковой части России.

Политолог уверен, что Токио необходимо дождаться момента политического ослабления России на мировой арене до уровня 1990-х гг. До этого момента Японии необходимо попытаться доказать мировому сообществу, что Ялтинское соглашение 1945 г. «само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». При этом дипломат советует правительству Японии добиваться в отношении с Москвой «настроений, выгодных для Токио с точки зрения решения территориального вопроса».

После Второй мировой войны Токио и Москва не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах. Согласно позиции официального Токио и декларации 1956 года, Россия в обмен на возобновление дипломатических отношений с Японией должна передать четыре южных острова Курильской гряды. Москва, в свою очередь, признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

