СМИ: ЕС согласовал новые санкции против России

Послы 27 стран – членов Европейского союза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», – заявил источник. По его словам, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится 22 марта.

Другой источник ТАСС в институтах ЕС, сообщил, что новые ограничительные меры касаются «нарушения прав человека в Крыму».

Ранее издание Deutsche Welle соссылкой на агентство dpa сообщило, что ЕС готовит новый пакет санкций за «серьезные нарушения прав человека» в третьих странах в соответствии с новым инструментом – так называемым «европейским актом Магнитского». По информации агентства новые санкции должны быть введены, прежде всего, в отношении лиц из азиатских и африканских стран, а также в отношении ответственных за нарушения прав человека россиян, которые еще не попали в черный список в рамках предыдущего санкционного пакета. Штрафные меры будут включать в себя включающие запрет на въезд в ЕС и блокирование активов.

2 марта ЕС впервые из-за ареста Алексея Навального ввел санкции против четырех граждан России – генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.