ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,00%, при этом ставка по MLF осталась на уровне 0,25%, а ставка по депозитам минус 0,50%.

Как заявили в совете управляющих, они ожидают, что ключевые процентные ставки будут оставаться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к уровню ниже 2%.

Кроме того, европейский центробанк пообещал в связи с пандемией коронавируса продолжить программу выкупа бондов на сумму 1,85 трлн евро. Согласно ожиданиям ЕЦБ, закупки бондов в следующем квартале будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первом квартале этого года.

Также ЕЦБ продолжит ежемесячную программу выкупа активов (APP) на сумму 20 млрд евро. Будет продолжено и реинвестирование выплат по ценным бумагам, которые приобретались в рамках этой программы.

Совет управляющих ЕЦБ при этом готов, если потребуется, скорректировать все свои инструменты для обеспечения устойчивого движения инфляции к своей цели.

Напомним, в конце 2020 года европейский регулятор также сохранил процентную базовую ставку по кредитам на нулевом уровне. Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 22 апреля 2021 года.