Заммэра Ефимов: В Москве появятся четыре новых спортивных комплекса

Инвесторы в 2020 году получат в аренду на шесть лет 8 га городской земли для строительства новых спортивных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов город выделил инвесторам землю для строительства четырех крупных спортивных комплексов. Их общая площадь составит 85 тысяч квадратных метров. В рамках одного из проектов будет создан первый в России серфинг-парк. Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время для создания современной спортивной инфраструктуры в столице было одобрено 11 проектов. В результате на территории площадью более 15 га появятся спортивные объекты площадью около 148 тысяч квадратных метров», - сказал заместитель мэра.

Из четырех участков, решения по которым были приняты в 2020 году, три расположены на территории Мневниковской поймы, еще один в Таганском районе.

«В Мневниках на 2,5 га земли планируется возвести многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров для сборной команды России по керлингу. Площадка сможет принимать международные соревнования по этому виду спорта. Также на территории 3,6 га возведут серфинг-парк «Волна» площадью 30 тысяч квадратных метров. Его планируется оснастить уникальной системой генерации волн, обустроить песчаный пляж, SPA-комплекс, зал для занятий кроссфитом и другие помещения. Еще 2 га земли в Хорошево-Мневниках город выделил для строительства ледового дворца, в котором смогут заниматься фигуристы. Площадь объекта составит 29 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в Таганском районе город выделил 0,1 га земли для строительства детского крыто-открытого спортивного комплекса. Объект площадью 560 квадратных метров возведет старейшая частная школа в Москве – «Содружество», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) – это особый статус. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на шесть лет. МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие. Реализация подобных проектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места.