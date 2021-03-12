Акции дня: котировки Трубной металлургической компании растут на новостях о дивидендах

Бумаги Трубной металлургической компании (ТМК) подорожали сразу на +29,63% до 80,06 рублей за акцию в ходе дневных торгов на Мосбирже в пятницу, 12 марта. Интерес трейдеров к акциям компании возник на фоне новостей о выплате рекордных дивидендов. Чистая дивидендная доходность составляет 10,5%.

В пятницу компания сообщила, что совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов за период компания может направить почти 10 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение выплат – 26 апреля. Собрание акционеров компании состоится 15 апреля. Таким образом, если размер выплат утвердят, то акционеры получат максимальные дивиденды за всю историю ТМК.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,70% до 3533,12 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,70% до 1515,78 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:52 мск составила 69,29 долларов за баррель (-0,49%). Российская валюта слабела – 73,38 рубля за доллар.