Более 7000 консультаций по вопросам COVID-19 провел Центр медицинской помощи En+ Group

В Консультационный центр медицинской помощи основанной Олегом Дерипаской компании En+ Group поступило более 7 000 обращений сотрудников по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Программу бесплатных консультаций запустили в декабре 2020 года для сотрудников и членов их семьи энергетических активов компании: в Миассе, Нижнем Новгороде, а также городах Иркутской области и Красноярского края. Дистанционные консультации доступны в круглосуточном режиме. Их проводят лучшие врачи-терапевты медицинских учреждений городов присутствия компании. При необходимости врачи организовывают госпитализацию под личное наблюдение в медицинские центры для пациентов с COVID-19.

«Несмотря на то, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России был пройден и многие работники En+ Group уже прошли вакцинацию, рано терять бдительность. Мы видим, что такие медицинские консультации востребованы, в том числе и для полноценного восстановления после болезни. Мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты здоровья сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов, в том числе, занимающихся жизнеобеспечением регионов», отметила заместитель генерального директора по персоналу En+ Group Наталья Альбрехт.

С началом пандемии в En+ Group организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. En+ Group закупила средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах. Ранее сообщалось, что данные медцентры уже приняли более 2000 пациентов с момента открытия. «Ситуация с пандемией коронавируса стала проверкой на прочность системы здравоохранения, и не только в России, но и во всем мире. Ограничительные меры дали передышку, но уже весной было понятно, что регионы не справятся без поддержки. Очевидно, что коронавирус и его последствия продлятся минимум до 2023 года. Поэтому медцентры, которые мы открываем, выполняют очень важную задачу», - отметил ранее общественный деятель Олег Дерипаска на открытии медицинского учреждения в Саяногорске.