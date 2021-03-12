Больницы Парижа переполнены пациентами с COVID-19

Париж начинает эвакуацию пациентов с COVID-19 из переполненных городских больниц, сообщает Euronews.

Во Франции наблюдается новый рост заражений – впервые за четыре месяца количество зафиксированных заражений коронавирусом выявлено более чем у 27 тыс человек. Сложная ситуация наблюдается в рагионе Иль-де-Франс и его департаменте Сена-Сен-Дени, это самый бедный из парижских пригородов, и там ситуация в больницах была официально названа «критической».

Власти сообщают о перевозке тяжелых пациентов в менее затронутые заражениями регионы. «Мы начнем эту операцию в течение наступающих выходных, логистика отрабатывается. Речь идет о десятках, и даже сотнях пациентов, которые могут быть эвакуированы из Иль-де-Франс. Важно отметить, что солидарность для нас сегодня – без преувеличения вопрос жизни и смерти», – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.