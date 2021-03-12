Число заключенных в российских колониях сократят за счёт исправительных центров

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что рассчитывает кардинально сократить численность осужденных в российских колониях за счёт исправительных центров. В них планируется переместить до 300 тыс. заключённых.

По словам чиновника, это уменьшит финансовую нагрузку, и ещё больше отразится на положении нашей страны в мировом рейтинге пенитенциарных служб, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Чуйченко отметил, что по данным ФСИН, на 1 февраля 2021 года в исправительных колониях России содержится около 377 тыс. осужденных. Из них 188 тыс. человек имеют право перейти на принудительные работы в исправительных центрах.

Министр призвал к 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, которые функционируют как исправительные центры, кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году полностью обеспечить имеющиеся потребности.

Напомним, исправительные центры для осужденных действуют в России с 2017 года. На январь 2021 года такие центры были созданы в 75 регионах страны, а в 2020 год в них отбывали наказание более 12 тыс. человек.

