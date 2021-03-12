Диетолог предупредила об опасности свежего хлеба

Свежий хлеб «только из печи» вреден для пищеварительной системы человека, запеченная «горелая» корка черного хлеба содержит канцерогены, рассказала телеканалу «Звезда» врач-диетолог Анна Белоусова. По словам доктора, по этой причине не стоит покупать теплый хлеб.

«Это, конечно, вкусно, но это достаточно тяжелая пища для нашего организма, то есть хлеб из печи, который есть в наших магазинах, это не полезно, это тяжело для нашей пищеварительной системы», - рассказала диетолог.

Диетолог советует покупать в магазине вчерашний, чуть подсохший хлеб. Выбирать следует хлеб с отрубями, зернами или орехами, несмотря на то, что калорийность такого продукта несколько выше, добавляет врач.

«Он выше по калорийности, чем обычный белый хлеб, но он полезнее, потому что отруби - это клетчатка, и клетчатка помогает бифидобактериям в кишечнике существовать лучше», - сообщила Белоусова. Тоже самое касается и хлеба с орехами или зернами, - продукт более калорийный, но полезный. А вот желающим похудеть врач рекомендует вводить в рацион вопреки сложившемуся мнению белый хлеб, а не черный, который хоть и менее калориен, но содержит больше соли, добавила диетолог.

«Если мы говорим о снижении веса, иногда стоит сделать шаг в сторону обычного белого хлеба, чем в пользу черного, дабы не было избытка соли, дабы не было задержки воды в организме», - продолжила врач.

Диетолог также напомнила, что «горелую» корочку на черном хлебе всегда необходимо срезать и выбрасывать, поскольку она содержит канцерогены. Самым полезным является домашний хлеб, который готовится из полезных продуктов с добавлением семян и орехов, резюмировала медик.

