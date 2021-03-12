Экс-президент Украины «назначил» проведение «нормандского саммита» на апрель

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров стран России, Франции, Германии и Украины в рамках «нормандского формата» может состояться уже в апреле, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – Эксперт), соответственно, Козак (заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак – Эксперт) – советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель. Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день», – сказал Кравчук.

Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в декабре 2019 года в Париже. С тех Украина до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, а президент Украины Владимир Зеленский постоянно заявляет о невозможности их выполнения. При этом Киев настаивает на проведении нового «нормандского саммита».

«Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет», – заявил Дмитрий Козак в июле 2020 года.

9 марта 2021 года Зеленский заявил, если саммит лидеров стран «нормандской четверки» не состоится, то он намерен двусторонние переговоры с главами России, Франции и Германии. «В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно», – сказал Зеленский.